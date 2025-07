Delitto di Garlasco, trovato il Dna di un uomo "ignoto" nella bocca di Chiara | Il legale dei Poggi smentisce: "Non ci sono tracce genetiche di sconosciuti"

Possibile svolta nelle indagini relative al delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Dal tampone orale di Chiara Poggi, prelevato 18 anni fa e analizzato soltanto ora nel corso del maxi incidente probatorio, sarebbe stata individuata una minima quantità di Dna maschile appartenente a un uomo non ancora identificato e, dunque, non riconducibile né ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio della ragazza, né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della procura di Pavia. Secondo i consulenti delle parti, l'esame verrà ripetuto, proprio perché la quantità di profilo genetico sarebbe minima, e non è escluso che si possa trattare di una contaminazione. Per il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, invece "non ci sono Dna di soggetti sconosciuti sulla scena del crimine e ovviamente tanto meno sul corpo di Chiara. E' un dato che per quanto possiamo sapere è totalmente destituito da qualsiasi fondamento e che ancora una volta denota come, in assenza di riscontri oggettivi alternativi alla verità processuale accertata e che ha individuato Stasi quale responsabile, prospetta ipotesi infondate".