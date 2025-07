Garlasco, l'ex maresciallo spiega perché non aveva sequestrato la bici nel magazzino della famiglia Stasi

"Non l'ho sequestrata per un semplice motivo: perché sono andato a vedere questa bicicletta con in mano il verbale, ho raffrontato il verbale e questa non corrispondeva per un paio di particolari che ho menzionato, al rientro in caserma, nella notazione di Polizia Giudiziaria al rientro in caserma", spiega l'ex maresciallo ai microfoni del programma di Rete 4. E aggiunge: "Partiamo pure con il presupposto che comunque è colpa mia, ma perché il giorno 25 nessuno ha alzato il c**o dalla sedia ed è andato a rivedere la bicicletta nera sulla base delle nuove dichiarazioni?"