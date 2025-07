Delitto di Garlasco, la mamma di Sempio: "È innocente, ma avrà un'immagine sporca per sempre"

"Stavo guardando la televisione e sono uscita di casa di mia iniziativa e sono venuta qui davanti perché sono stufa di sentire tante cose non vere dette dalle televisioni e da alcuni giornali, senza che vengano fatte le opportune verifiche", spiega Daniela, mamma di Andrea Sempio, ai microfoni del programma di Canale 5. La donna prosegue la testimonianza rispondendo su vari punti dell'indagine. Primo tra tutti l'impronta 33 che, secondo i consulenti di Alberto Stasi, sarebbe attribuibile proprio di Andrea Sempio. "Quello che dicono i legali di Stasi dovrà essere verificato. Che ci sia sudore o sangue non lo possiamo sapere, ma una cosa sicura è che mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché mio figlio non è andato in casa loro ad ammazzare Chiara Poggi", spiega la mamma di Sempio. E aggiunge: "Poi che ci sia un'impronta di sudore sua, può essere perché ha frequentato quella casa. Ma l'impronta di mio figlio c'è solo in quella parte della casa e da nessuna altra parte?". Altro elemento chiave è la questione che riguarda lo scontrino fiscale che attesterebbe la sua presenza a Vigevano la mattina del delitto. "Questa cosa l'ho già raccontata diverse volte, due volte ai carabinieri. Io sono uscita di casa perché dovevo andare a Gambolò (In provincia di Pavia, ndr) in un negozio, che era chiuso, per far fare dei telecomandi. Sono tornata a casa, sono rientrata alle 10 meno 10 e questo l'ho raccontato perché quando sono entrata ho guardato l’orologio in cucina. Mio figlio, che era in casa, ha preso le chiavi della macchina, è uscito ed è andato a Vigevano. Io a Vigevano non ci sono mai andata, non ho fatto nessuno scontrino, non ho mai dato nessuno scontrino a mio figlio e lo scontrino se l'è fatto lui. Tutto il resto sono solo delle grandissime bufale", racconta la donna. E aggiunge: "Lo scontrino l'ha trovato mio marito e, come abbiamo già detto, ho deciso di tenerlo io perché negli anni '86-87 ho lavorato in un carcere di massima sicurezza come vigilatrice penitenziaria e le detenute, quando ti parlavano dei loro guai giudiziari, dicevano di pararsi il fondoschiena qualunque cosa succeda. Ammazzano un'amica di mio figlio a Garlasco, io trovo uno scontrino che dice che mio figlio, che ha 19 anni e che frequenta quella casa, si trova a Vigevano. La cosa più ovvia che mi è venuta in mente, magari anche sbagliando, è stata quella di conservare lo scontrino: l'ho preso io, l'ho messo in una busta di plastica e l'ho messo in un cassetto".