Garlasco, l'intercettazione del padre di Stasi: "Il problema è che manca un alibi"

Al parente che gli chiedeva informazioni su Alberto Stasi, il padre rispondeva: "Siamo andati noi a parlare - sottolineava l'uomo, che poi spiega -. Il pigiama è rosa, non bianco. Dicono str***ate. Per quanto riguarda la luce bianca, quando uno apre la scala apre la porta con il riflesso della luce, cioè non è, e poi non è un'immagine di un secondo, quindi il problema è la scarpa. Loro dicono: con tutto il sangue che c'era non si è neanche sporcato le scarpe. Però ieri ci ha fatto vedere Alberto com'era, c'è un corridoio di circa 8-9 metri. Lui a metà ha fatto due passi, ha guardato a destra e sinistra non c'era nessuno, ha guardato avanti nel corridoio a sinistra c'era già una striscia di sangue. Chiaramente se n'è stato a destra e ha guardato avanti. L'ha evitata, ma è spontaneo che uno non è che… anche nell'acqua non ci metti dentro i piedi". A tal proposito, il parente chiede se la suola trovata sulla scena del crimine sia della scarpa di Stasi: "Non si sa, non si sa, non si sa neanche se uomo o donna. Non si capisce. Ieri sui giornali c'era scritto che possono essere in due ad averlo fatto, ne scrivono tante di stupidate, cosa vuoi. Ho letto solo un giornale ieri, ne ho lette tre di stupidate. Una che noi siamo amici della famiglia Cappa, mai, mai visti, mai conosciuti, non li conosco neanche. Poi c'era una storia tra la ragazza e Alberto", risponde il padre.