Garlasco, i dubbi sull'autopsia: lo scontro tra i legali, periti e procura su Ignoto 3

L'inchiesta e l'iter giudiziario che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi a 16 anni, ha sollevato diversi dubbi sulla gestione del corpo. In particolare per quelle impronte digitali trovate prima che i carabinieri scattassero la famosa foto. "Sono andate perse quando il medico legale e ha fatto l'esame necroscopico del corpo, l'ha girato e c'era il sangue della ragazza e si è imbrattato di sangue", ha aggiunto Gennaro Casse, ex comandante dei carabinieri di Vigevano.