Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Scontrino? Parole di Sempio frutto di un ricordo sbagliato"

Il legale ha parlato anche del famoso scontrino di Sempio. "Quarto Grado" ha ascoltato l'uomo nella puntata di venerdì 18 luglio Andrea Sempio, il quale ha ribadito di essere tornato a casa dopo il primo interrogatorio e di essere stato chiamato successivamente per fornire quello scontrino e non, come inizialmente ipotizzato, che si fosse presentato già con lo scontrino del parcheggio come se volesse fornire agli inquirenti un alibi non richiesto. "Le parole di Sempio frutto di un ricordo sbagliato - ha puntualizzato De Rensis -. Non mi è capitato mai di vedere o ascoltare qualcosa del genere. Se fosse andato via il verbale sarebbe stato chiuso e riaperto in un secondo momento. Se così non fosse stato sarebbe molto grave".