Delitto di Garlasco, il giallo del malore di Andrea Sempio durante l'interrogatorio

Tutto torna a ruotare intorno a quel malore di Andrea Sempio durante l'interrogatorio del 4 ottobre 2008, 418 giorni il delitto di Garlasco. Prima smentito ma di recente confermato dallo stesso interessato. Eppure della sospensione di quella convocazione nella caserma di Vigevano e dell'intervento del 118 con l'ambulanza ufficialmente non c'è traccia nel verbale di quella giornata, dove, invece, era stata registrata l'avvenuta consegna dello scontrino del parcheggio usato come alibi. Ma l'arrivo dei soccorritori, come sottolinea Il Corriere della Sera, è nelle carte in mano agli inquirenti impegnati nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi che vede come unico indagato proprio Sempio.