Consulenti Stasi: "Di Sempio l'impronta insanguinata vicino a Chiara Poggi"

Durante un'udienza tecnica, il gip Daniela Garlaschelli ha affidato l'analisi delle impronte su oggetti della casa – come la confezione di tè freddo – al perito Domenico Marchigiani. Tuttavia, ha escluso dal procedimento proprio la Traccia 33, ritenendo che non rientri nell'ambito degli elementi da approfondire. L'esclusione dall'incidente probatorio significa che l'impronta non verrà sottoposta a nuove analisi ufficiali con il contraddittorio tra le parti. Questo tipo di accertamento, infatti, consente di raccogliere prove in modo valido e definitivo già prima del processo. Se una prova viene esclusa, le sue analisi – anche se eseguite – non avranno lo stesso peso giuridico e potrebbero non essere utilizzabili in dibattimento come prova piena.