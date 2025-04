Garlasco, Andrea Sempio sull'indizio dello scontrino: "Non è un alibi"

"Quello scontrino era soltanto per dire che sono stato a Vigevano. Sono andato lì per farmi un giro visto che era agosto e non avevo nulla da fare", aggiunge Sempio che nella versione fornita durante l'interrogatorio del 2008 aveva affermato di essere andato in città per comprare un libro trovando però le saracinesche abbassate e di aver quindi deciso di acquistare un telefonino in piazza Ducale. Come evidenzia una prova pratica effettuata dalla troupe del programma di Gianluigi Nuzzi, ad oggi il distributore automatico emette uno scontrino mettendo in chiaro la targa dell'auto, accortezza che non era presente nell'estate del 2007.