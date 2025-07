Delitto di Garlasco, su Ignoto 3 la pista dei compagni di scuola di Andrea Sempio: la foto della classe

Sarebbe tra gli ex compagni di classe di Andrea Sempio che gli inquirenti starebbero cercando indizi utili per risalire all'identità di Ignoto 3 nel delitto di Garlasco. E proprio la foto di quella classe, relativa all'anno scolastico 2005/2006, è stata mostrata in esclusiva a Quarto Grado venerdì 25 luglio su Retequattro. La foto è stata scattata all'Ipsia Sannazzaro De Burgondi.