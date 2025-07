Garlasco, la pista della contaminazione di "Ignoto 3": le foto della sala in cui fu fatta l'autopsia a Chiara Poggi

La genetista Denise Albani, su richiesta del gip di Pavia, deve stabilire se quell'aplotipo Y è attribuito a un Ignoto 3 appartenga all'assassino o sia frutto di una contaminazione. Su una delle porzioni del tempone e anche su quella che contiene il profilo di Ignoto 3 è stato isolato il profilo dell'assistente del medico legale. Per questo, Albani ha deciso di sentire Ballardini, intercettato anche dai microfoni del programma di Rete 4: "C'è un indagine in corso - ha spiegato il medico -, quando l'indagine sarà chiusa ne parleremo". Questa tranche dell'indagine si concentra su chi era presente all'autopsia nel 2007, oltre a Ballardini c'erano quattro carabinieri e un barelliere dell'obitorio, i quali però avrebbero un contatto minimo. C'è anche una seconda pista, secondo cui l'aplotipo di Ignoto 3 apparterrebbe a un uomo che avrebbe messo una mano sulla bocca di Chiara per non farla gridare. L'asfissia meccanica torna più volte nelle carte: nell'autopsia del 2007 si parla di un edema polmonare ma senza lividi sul volto.