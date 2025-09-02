Garlasco, la telefonata del 2007 tra Alberto Stasi e la mamma di Chiara Poggi: "Dobbiamo aspettare a vederci"

Nello scambio telefonico riportato da "Quarta Repubblica" l’uomo chiedeva alla donna gli orari di chiusura del cimitero
"Ciao Rita sono Alberto". Con queste parole inizia la telefonata del 28 settembre 2007 tra Alberto Stasi e Rita Preda, madre di Chiara Poggi. L'audio della chiamata, avvenuto quasi un mese dopo l'omicidio della ragazza, è stato diffuso da "Quarta Repubblica" nella puntata di lunedì 1 settembre.
Il motivo della telefonata, fatta da Stasi è per avere delle informazioni legate al cimitero: "Ti volevo chiedere - è la domanda di Stasi -, ma il cimitero è chiuso il lunedì o il mercoledì". La donna risponde che il giorno di chiusura è il lunedì. Stasi, a questo punto continua: "E niente, ti volevo solo salutare". "Hai fatto bene, Alberto", replica la madre di Chiara Poggi. Dopo alcuni convenevoli, Alberto Stasi parla dei giornalisti: "Volevo fare un salto oggi ma non volevo portarmi dietro i giornalisti". Preda replica: "Ieri e oggi ci sono tanti giornalisti, forse ti conviene aspettare ancora qualche giorno, sai".
Per lo stesso motivo, Stasi dice di voler fare una visita alla donna: "Ti verrei anche a trovare ma ti porterei tanti giornalisti", dice. "No, guarda, senti. Dobbiamo aspettare ancora un po' a vederci - replica la donna -. Perché dobbiamo aspettare che la situazione si chiarisca. Mi spiace, te l'ho sempre detto. Purtroppo adesso siamo due parti contrapposte". "Passerà, passerà", è la risposta di Stasi.
