Garlasco, la telefonata del 2007 tra Alberto Stasi e la mamma di Chiara Poggi: "Dobbiamo aspettare a vederci"

Il motivo della telefonata, fatta da Stasi è per avere delle informazioni legate al cimitero: "Ti volevo chiedere - è la domanda di Stasi -, ma il cimitero è chiuso il lunedì o il mercoledì". La donna risponde che il giorno di chiusura è il lunedì. Stasi, a questo punto continua: "E niente, ti volevo solo salutare". "Hai fatto bene, Alberto", replica la madre di Chiara Poggi. Dopo alcuni convenevoli, Alberto Stasi parla dei giornalisti: "Volevo fare un salto oggi ma non volevo portarmi dietro i giornalisti". Preda replica: "Ieri e oggi ci sono tanti giornalisti, forse ti conviene aspettare ancora qualche giorno, sai".