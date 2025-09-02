Logo Tgcom24
Cronaca
A "Quarta Repubblica"

Garlasco, la telefonata del 2007 tra Alberto Stasi e la mamma di Chiara Poggi: "Dobbiamo aspettare a vederci"

Nello scambio telefonico riportato da "Quarta Repubblica" l’uomo chiedeva alla donna gli orari di chiusura del cimitero

02 Set 2025 - 10:20
© Da video

© Da video

"Ciao Rita sono Alberto". Con queste parole inizia la telefonata del 28 settembre 2007 tra Alberto Stasi e Rita Preda, madre di Chiara Poggi. L'audio della chiamata, avvenuto quasi un mese dopo l'omicidio della ragazza, è stato diffuso da "Quarta Repubblica" nella puntata di lunedì 1 settembre.

La richiesta di Stasi

 Il motivo della telefonata, fatta da Stasi è per avere delle informazioni legate al cimitero: "Ti volevo chiedere - è la domanda di Stasi -, ma il cimitero è chiuso il lunedì o il mercoledì". La donna risponde che il giorno di chiusura è il lunedì. Stasi, a questo punto continua: "E niente, ti volevo solo salutare". "Hai fatto bene, Alberto", replica la madre di Chiara Poggi. Dopo alcuni convenevoli, Alberto Stasi parla dei giornalisti: "Volevo fare un salto oggi ma non volevo portarmi dietro i giornalisti". Preda replica: "Ieri e oggi ci sono tanti giornalisti, forse ti conviene aspettare ancora qualche giorno, sai".

"Dobbiamo aspettare"

Per lo stesso motivo, Stasi dice di voler fare una visita alla donna: "Ti verrei anche a trovare ma ti porterei tanti giornalisti", dice. "No, guarda, senti. Dobbiamo aspettare ancora un po' a vederci - replica la donna -. Perché dobbiamo aspettare che la situazione si chiarisca. Mi spiace, te l'ho sempre detto. Purtroppo adesso siamo due parti contrapposte". "Passerà, passerà", è la risposta di Stasi.

