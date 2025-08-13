18 anni fa il delitto di Garlasco, riecco il verbale d'arresto di Stasi del 2007 che oggi solleva nuove domande

L’attenzione mediatica e investigativa, fin dai primi giorni, si è concentrata su Stasi. Dopo l’assoluzione in primo grado nel 2009 e la conferma in appello nel 2011, fu la Corte di Cassazione, nel 2013, ad annullare la sentenza e a ordinare un nuovo processo di secondo grado, noto come “appello bis”. Fu quest’ultimo, nel 2014, a condannare Alberto Stasi a 16 anni di reclusione, sentenza divenuta definitiva nel dicembre 2015 con il rigetto del ricorso da parte della Cassazione.