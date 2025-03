Garlasco, tutti i nuovi elementi che fanno riaprire il caso di Chiara Poggi

Non solo le due consulenze, una della difesa e una della Procura di Pavia, dalle quali è risultato che le tracce di Dna sui margini delle unghie di Chiara Poggi portano all'amico del fratello, Andrea Sempio, ma anche due elementi ritenuti indiziari e cioè tre telefonate e uno scontrino conservato per circa un anno ritenuti altamente sospetti. Riparte da qui la nuova inchiesta, coordinata dai pm pavesi, sull'omicidio di Chiara, assassinata il 13 agosto 2007, a Garlasco e per il quale l'allora suo fidanzato Alberto Stasi sta espiando 16 anni di carcere, e che ora vede indagato anche Sempio.