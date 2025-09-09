Delitto di Garlasco, arrestato in Svizzera il latitante romeno Flavius Savu: deve scontare 5 anni per il ricatto hot al Santuario della Bozzola

A tal proposito la Diocesi di Vigevano, tramite don Emilio Pastormerlo, portavoce del vescovo Maurizio Gervasoni, con una nota aveva affermato la "decisa volontà di non lasciarsi in alcun modo condizionare da illazioni o indiscrezioni di qualsiasi genere". L'unico interesse "è quello di salvaguardare le attività spirituali e di preghiera che vengono ospitate nel Santuario". "In relazione ai fatti verificatisi nel 2014 e che erano stati al centro di un'altra inchiesta della magistratura - concludeva la nota della Diocesi -, viene ribadito che gli organismi giuridici della Chiesa erano intervenuti per gli aspetti di loro competenza".



I fatti La Procura di Pavia nei mesi scorsi aveva deciso di acquisire gli atti dell'inchiesta sul ricatto a luci rosse all'ex rettore del Santuario della Bozzola, don Gregorio Vitali. Don Gregorio fu vittima di un ricatto a sfondo sessuale orchestrato da due romeni, Flavius Savu e Florin Tanasie. Secondo quanto venne accertato dagli inquirenti, i due avevano adescato il sacerdote con l'intento di filmarlo in situazioni compromettenti e poi ricattarlo. Il contenuto delle riprese (mai trovate) era a carattere sessuale. Dopo aver ottenuto il video, cominciarono a minacciarlo, chiedendogli denaro per non diffondere il filmato.