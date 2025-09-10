Logo Tgcom24
Garlasco, trovate otto impronte tra i resti della colazione di Chiara Poggi

In particolare si tratta di sei impronte sul sacchetto dei cereali e due su quello della spazzatura

10 Set 2025 - 18:39
© ansa

© ansa

Sono state trovate otto impronte sui reperti individuati tra i resti della colazione sequestrati 18 anni fa nell'abitazione di Chiara Poggi a Garlasco. È quanto emerso dall'incontro di oggi, 10 settembre, in programma per la ricerca di impronte latenti, nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dal gip di Pavia. In particolare si tratta di sei impronte sul sacchetto dei cereali e due su quello della spazzatura. Nessuna sull'Estathe né sulla confezione di biscotti. Ora si dovrà stabilire se siano utili o meno per il confronto ed eventualmente a chi appartengano. 

