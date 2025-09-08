Chiara Poggi, i video esclusivi della sua infanzia in onda oggi a "Dentro la notizia"

La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 mostra le immagini inedite consegnate dalla famiglia Poggi raccontano i momenti di serenità di Chiara prima della tragedia
Un documento intimo e prezioso è al centro della puntata di "Dentro la notizia", in onda oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 16:45 su Canale 5. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi proporrà infatti filmati inediti di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco uccisa nel 2007. Si tratta di video consegnati alla redazione direttamente dalla famiglia Poggi: immagini che raccontano momenti di vita quotidiana e serena, lontani dalla tragedia che ha segnato la cronaca italiana. Girati dal padre Giuseppe, i filmati offrono uno spaccato autentico della vita familiare e restituiscono il ricordo di una ragazza circondata dall'affetto dei genitori e del fratello.
Il materiale reso disponibile alla trasmissione arriva direttamente dai familiari di Chiara. Non si tratta di immagini di repertorio, ma di veri e propri filmati di vita privata, girati negli anni con una videocamera domestica. L'intento dei genitori, mamma Rita e papà Giuseppe, insieme al fratello Marco, è quello di condividere con il pubblico un ricordo autentico della figlia, mostrando i momenti di gioia e armonia che hanno caratterizzato la loro vita insieme. Una scelta carica di significato, che si traduce in un'occasione unica per rivedere Chiara in un contesto lontano dalla cronaca nera e vicino invece alla quotidianità familiare.
Nei filmati scorrono scene semplici e genuine: le feste di Natale, i giochi tra fratelli, le vacanze trascorse tra le montagne del Trentino-Alto Adige. Alcune immagini risalgono al 1988, con il soggiorno a Candia, altre al 1989, durante le vacanze a Campitello di Fassa. C'è poi il 1997 a Falzes, località legata a doppio filo alla storia della famiglia: lo stesso luogo dove, dieci anni dopo, i genitori e il fratello si trovavano quando appresero la tragica notizia della morte di Chiara. I filmati mostrano una ragazza sorridente, affettuosa, immersa nella vita familiare. Sequenze che restituiscono un ricordo vivo e lontano dalle immagini di cronaca che hanno accompagnato negli anni il suo nome.
Tra i dettagli che emergono dal racconto familiare c'è un momento che assume un valore particolare: il 2007, quando Chiara, a 26 anni, rimane per la prima volta da sola a Garlasco. È proprio in quell'occasione che la tragedia si è consumata, segnando per sempre la vita della famiglia Poggi e la memoria collettiva. Le immagini dei filmati, in questo senso, non rappresentano solo un ricordo privato, ma anche un simbolo del legame profondo che univa Chiara ai suoi cari. La loro decisione di renderli pubblici testimonia la volontà di preservare un'immagine autentica della giovane, al di là della cronaca giudiziaria.
I filmati saranno trasmessi integralmente oggi, all'interno di "Dentro la notizia", in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:45. La trasmissione, condotta da Gianluigi Nuzzi, offrirà così al pubblico un'occasione unica per conoscere aspetti inediti della vita di Chiara Poggi. Non solo un documento televisivo, ma un ricordo intimo che restituisce il sorriso di una giovane donna attraverso le immagini custodite per anni dalla sua famiglia.
