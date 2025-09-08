Chiara Poggi, i video esclusivi della sua infanzia in onda oggi a "Dentro la notizia"

Un documento intimo e prezioso è al centro della puntata di "Dentro la notizia", in onda oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 16:45 su Canale 5. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi proporrà infatti filmati inediti di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco uccisa nel 2007. Si tratta di video consegnati alla redazione direttamente dalla famiglia Poggi: immagini che raccontano momenti di vita quotidiana e serena, lontani dalla tragedia che ha segnato la cronaca italiana. Girati dal padre Giuseppe, i filmati offrono uno spaccato autentico della vita familiare e restituiscono il ricordo di una ragazza circondata dall'affetto dei genitori e del fratello.