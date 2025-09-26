Garlasco, l'ex procuratore Venditti a "Quarto Grado": "Mai preso soldi"

"La perquisizione di oggi mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato", ha affermato Venditti iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia nell'ambito di un'inchiesta collegata al delitto di Garlasco. Il magistrato in pensione si dice "fiducioso" sulla sua posizione, certo di una verità che lo scagionerà da tutte le accuse. "Non ho mai mercificato la mia funzione ma nessuno mi potrà mai restituire l'onore che è stato leso oggi", ha aggiunto intervenendo in diretta nel programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi.