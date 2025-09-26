Garlasco, l'ex procuratore Venditti a "Quarto Grado": "Mai preso soldi"

In esclusiva l'ex magistrato commenta l'indagine a suo carico per corruzione in atti giudiziari: "La perquisizione mi offende come servitore dello Stato"
© Da video
"Non ho mai preso soldi da nessuno per la mia funzione". In esclusiva a "Quarto Grado" parla Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari.
"La perquisizione di oggi mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato", ha affermato Venditti iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia nell'ambito di un'inchiesta collegata al delitto di Garlasco. Il magistrato in pensione si dice "fiducioso" sulla sua posizione, certo di una verità che lo scagionerà da tutte le accuse. "Non ho mai mercificato la mia funzione ma nessuno mi potrà mai restituire l'onore che è stato leso oggi", ha aggiunto intervenendo in diretta nel programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi.
Sulle presunte somme di denaro che secondo il documento di perquisizione i familiari di Sempio avrebbero raccolto in suo favore e sulle intercettazioni, Mario Venditti si dice "amareggiato" pur non entrando nel merito. "Riferirò una volta che sarò davanti agli inquirenti", dice l'ex magistrato dicendosi comunque "a disposizione". Poi alla domanda se oggi confermerebbe l'archiviazione nei confronti di Andrea Sempio afferma: "Assolutamente sì".
