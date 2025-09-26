Mario Venditti: dalla toga al casinò, il profilo dell’ex magistrato ora indagato

Un altro episodio che ha sollevato polemiche riguarda il procedimento per l'omicidio avvenuto a Voghera nel luglio 2021, quando l'allora assessore leghista Massimo Adriatici sparò e uccise il cittadino marocchino Youns El Boussetaoui durante una lite in piazza. Nel corso del processo, infatti, sono emerse chat tra l'imputato e alcuni magistrati, fra cui anche Mario Venditti, che all'epoca ricopriva ancora l'incarico di procuratore aggiunto. Secondo quanto riportato, i messaggi sarebbero stati di tono confidenziale e non avrebbero avuto rilevanza diretta sul procedimento, ma il solo fatto che un magistrato intrattenesse contatti personali con l'imputato di un caso tanto delicato suscitò forti critiche nell'opinione pubblica e nel mondo politico. Le opposizioni parlarono di "opportunità compromessa" e chiesero chiarimenti sulla condotta del magistrato. Venditti, da parte sua, rivendicò la correttezza del suo operato e respinse ogni accusa di condizionamento.