Delitto di Garlasco, perquisite le case di ex inquirenti e dei genitori di Sempio | L'ex procuratore di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari

Le perquisizioni sono state effettuate nelle dimore dell'ex procuratore a Pavia, Genova e Campione d'Italia (Como), dove Venditti è presidente del cda del Casinò. Altre perquisizioni sono scattate a casa di Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari a Garlasco (Pavia) e dove si è trasferito anche Andrea Sempio, che viveva a Voghera (Pavia) dopo l'apertura dell'inchiesta su di lui nel nuovo filone aperto dalla Procura di Pavia. Perquisizioni anche nei domicili dei tre zii da parte di padre di Andrea Sempio, e a casa di due carabinieri in congedo che lavoravano nella sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale pavese quando era procuratore Venditti.