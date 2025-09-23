Logo Tgcom24
a "quarta repubblica"

Delitto di Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio: "Se le indagini fossero state svolte correttamente, oggi non saremmo qui"

Angela Taccia interviene, in diretta, a "Quarta Republica"

23 Set 2025 - 09:33
© Da video

© Da video

"Se le indagini fossero state svolte correttamente a suo tempo, oggi non saremmo qui. Questo penso sia innegabile". Con queste parole, interviene in diretta a "Quarta Repubblica" Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, il giovane finito sotto inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi nell’ambito del delitto di Garlasco.

"Io, però, ai tempi non c’ero. Non ho seguito né gli atti né le carte, che ho letto successivamente, quindi non voglio troppo criticare", spiega l'avvocata, sottolineando come il suo compito oggi sia quello di garantire al proprio assistito una difesa accurata: "Io seguo Andrea Sempio adesso e sto attenta che adesso venga svolto tutto nel migliore dei modi".

Il legale ammette, però, che alcune questioni restano irrisolte e pesano ancora sull’interpretazione del caso: "Certi elementi che emergono oggi vanno spiegati con cura perché si rifanno, ahimè, a quelle indagini non svolte correttamente".

Secondo la sua analisi, è proprio da quelle lacune investigative che sarebbero nati fraintendimenti e valutazioni errate, con conseguenze dirette sulla posizione processuale del suo cliente.

