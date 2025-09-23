Delitto di Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio: "Se le indagini fossero state svolte correttamente, oggi non saremmo qui"

"Io, però, ai tempi non c’ero. Non ho seguito né gli atti né le carte, che ho letto successivamente, quindi non voglio troppo criticare", spiega l'avvocata, sottolineando come il suo compito oggi sia quello di garantire al proprio assistito una difesa accurata: "Io seguo Andrea Sempio adesso e sto attenta che adesso venga svolto tutto nel migliore dei modi".