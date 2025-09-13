Garlasco, la madre di Sempio a "Quarto Grado": "In questo momento per l'opinione pubblica siamo gli assassini"

Alcune persone, però, non si sarebbero limitate a farsi un'idea di cosa sia successo nella villetta di Garlasco quel 13 agosto 2007. C'è anche chi ha preso le parti dell'una o dell'altra famiglia, al punto che i Sempio si sono ritrovati tra le mani lettere anonime dal contenuto offensivo. "Questa volta ci è arrivata una lettera anonima molto pesante - racconta la signora Ferrari -, l'unica che ci è arrivata quest'anno". "È divisa in 4 parti - spiega - nella prima parte dice schifezze totali contro mio marito, nella parte centrale dice schifezze totali contro di me aggiungendo cose come 'falsa' e cose del genere. La terza parte sono insulti contro mio figlio. Finisce dicendo 'il diavolo è entrato nella vostra casa, poveri voi'". La busta non è timbrata, spiega la donna, facendo pensare che sia stata spedita da Garlasco. "Questa persona dev'essere talmente arrabbiata con me per qualcosa che ho detto in televisione - continua -. Ho l'idea di chi possa essere, ho solo l'idea, non ho le prove".