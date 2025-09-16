Delitto di Garlasco, Ris: non emergerebbe un secondo omicida

© ansa
Per il delitto di Garlasco non risulta la presenza di un secondo omicida dalla relazione del Ris di Cagliari. Sarebbe questo l'esito della consulenza sul caso di Chiara Poggi depositata in Procura a Pavia dal tenente colonnello Andrea Berti. Si tratta di un documento basato sull'analisi delle macchie di sangue rilevate attraverso la "Bloodstain pattern analysis". Per tutta la giornata del 9 giugno i carabinieri del Ris di Cagliari erano rimasti nella villetta di Garlasco con le loro apparecchiature, realizzando anche una ricostruzione in 3D della scena del delitto.
