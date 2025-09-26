Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Andrea è tranquillo"

La telefonata di Massimo Lovati al suo assistito a "Dentro la notizia": "Mia mamma ha appena finito"
"Andrea Sempio è tranquillo". Sono le parole dell'avvocato Massimo Lovati a "Dentro la notizia". Il legale, in collegamento con il programma di Gianluigi Nuzzi ha riferito che il suo assistito non è agitato dopo la notizia delle perquisizioni di carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni dei suoi familiari degli ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.
Nel corso della trasmissione, Lovati ha raggiunto telefonicamente Sempio che lo ha aggiornato su quello che stava accadendo: "Adesso stanno interrogando mio papà e basta, mi hanno detto che hanno convocato anche le zie. Mamma ha finito, mio padre è ancora dentro".
Tra le case perquisite quella di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Sempio. L'ipotesi di reato a suo carico sarebbe di corruzione in atti giudiziari: gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai familiari di Sempio per ottenere l'archiviazione dell'indagine.
