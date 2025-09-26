Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A "Dentro la notizia"

Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Andrea è tranquillo"

La telefonata di Massimo Lovati al suo assistito a "Dentro la notizia": "Mia mamma ha appena finito"

26 Set 2025 - 18:36
© Da video

© Da video

"Andrea Sempio è tranquillo". Sono le parole dell'avvocato Massimo Lovati a "Dentro la notizia". Il legale, in collegamento con il programma di Gianluigi Nuzzi ha riferito che il suo assistito non è agitato dopo la notizia delle perquisizioni di carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni dei suoi familiari degli ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. 

Nel corso della trasmissione, Lovati ha raggiunto telefonicamente Sempio che lo ha aggiornato su quello che stava accadendo: "Adesso stanno interrogando mio papà e basta, mi hanno detto che hanno convocato anche le zie. Mamma ha finito, mio padre è ancora dentro". 

Leggi anche

Mario Venditti: dalle indagini sul delitto di Garlasco al Casinò di Campione, chi è l’ex magistrato ora indagato

Delitto di Garlasco, impronta 33 esclusa dall'incidente probatorio

Tra le case perquisite quella di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Sempio. L'ipotesi di reato a suo carico sarebbe di corruzione in atti giudiziari: gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai familiari di Sempio per ottenere l'archiviazione dell'indagine.

garlasco
andrea sempio
dentro la notizia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri