Delitto di Garlasco, impronta 33 esclusa dall'incidente probatorio

L'impronta 33 resta esclusa dall'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Nel corso dell'udienza davanti alla gip Daniela Garlaschelli, i legali della famiglia Poggi hanno ribadito la richiesta di incidente probatorio anche dell'impronta 33, secondo la Procura attribuibile ad Andrea Sempio. I legali di Alberto Stasi si sono opposti in quanto "accertamento ripetibile", mentre si è rimessa la difesa di Sempio.
Il procuratore ha già detto che "porterà questo tema davanti alla Corte d'assise in un procedimento a carico di Sempio. L'impressione è che le scelte siano già state fatte", ha commentato Francesco Compagna, difensore di Marco Poggi.
Nel corso dell'udienza il giudice ha nominato il dattiloscopista Giovanni Di Censo, per valutare l'aspetto comparativo delle impronte. L'esperto si occuperà, nel caso in cui fossero utilizzabili, anche dei frammenti di impronta trovati sul contenitore dei cereali e sul sacchetto della spazzatura.
