Garlasco, i genitori di Sempio: "Non conosciamo l'ex procuratore Venditti"

In collegamento a "Quarto Grado" la madre Daniela Ferrari commenta l'inchiesta a carico dell'ex procuratore di Pavia: "Accuse contro di lui sono schifezze"
Al termine di una lunga giornata sul caso di Garlasco tra perquisizioni e udienze che hanno segnato sviluppi sull'inchiesta, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è intervenuta in diretta a "Quarto Grado" per chiarire la posizione della sua famiglia sui legami con l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari. "L'accusa che ci viene fatta è una cavolata", ha detto.
Ai microfoni del programma di Rete 4, la donna ha ribadito l'innocenza del figlio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, e di non aver pagato l'ex magistrato, ora in pensione, per ottenere l'archiviazione nel 2017. "La famiglia di Andrea Sempio non ha mai corrotto nessuno e chi dice questo deve solo vergognarsi", afferma Daniela Ferrari che poi critica gli stralci di intercettazioni relative a conversazioni con il marito sui pagamenti per la difesa.
"Avevamo bisogno di utilizzare del denaro contante per pagare gli avvocati e pensavo che la sorella di mio marito ce ne potesse dare in cambio di un assegno", afferma la madre di Sempio che giustifica i prelievi con il solo obiettivo di fare fronte alle spese legali. Sul bigliettino ritrovato durante la perquisizione nella casa di famiglia in cui viene menzionato il nome di Venditti e la frase "archivia per 20-30 euro" dice: "Non so chi l'abbia scritto, non l'avevo mai visto". E sui rapporti con l'ex procuratore aggiunto di Pavia finito sotto inchiesta chiarisce: "Io e mio marito l'abbiamo visto una sola volta a Pavia quando siamo stati chiamati nel 2017, non lo conosciamo personalmente e nessuno della famiglia ha mai versato una lira. Tutte le accuse rivolte sono emerite schifezze".
