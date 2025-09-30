Delitto Garlasco, l'avvocato Lovati: "Non si arriverà alla verità, Stasi, Sempio e Cappa non c'entrano niente"

Per l'avvocato Massimo Lovati, che nel caso del delitto di Garlasco si occupa della difesa di Andrea Sempio, l'omicidio di Chiara Poggi è destinato a restare senza colpevoli. "Non si arriverà mai alla verità - dice in una intervista a "La Stampa" -. Ma una cosa è lampante: Stasi, Sempio, le gemelle Cappa non c'entrano niente con il delitto. Sono tutti personaggi in cerca d'autore". Per Lovati Chiara Poggi è stata uccisa da "un'organizzazione criminale, gente che ci mette due secondi a spararti in bocca", per un giro legato a "pedofilia degli enti ecclesiastici e traffico di organi umani. Io la chiamo massoneria bianca".