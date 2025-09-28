Delitto di Garlasco, i legali di Stasi: "Pronti a chiedere la revisione, aspettiamo la chiusura delle indagini su Sempio"

La difesa di Alberto Stasi si prepara a chiedere la revisione del processo che lo vede condannato per la morte di Chiara Poggi. "In realtà gli elementi per avanzare istanza di revisione li avremmo già - spiega in un'intervista a La Stampa l'avvocato Giada Bocellari, legale di Stasi fin dall’inizio del processo sul delitto di Garlasco - ma a noi interessa la formula dell’assoluzione. Non voglio il comma 2". L'obiettivo è quello della formula piena. "Vorremmo che la Corte d'Appello di Brescia dicesse: 'Abbiamo evidenze tali da dire che Stasi non c'entra nulla'. Aspettiamo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, avremo un quadro più completo e quindi poi procederemo con più elementi per poter provare che non c'entra nulla con il delitto della povera Chiara che, per inciso, se Stasi non c'entra, è una vittima ancora oggi senza giustizia".