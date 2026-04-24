E se Alberto Stasi fosse innocente? L'errore giudiziario potrebbe costare allo Stato fino a 6,5 milioni di euro

Il verdetto definitivo è arrivato dopo cinque gradi di giudizio complessivi: Alberto Stasi fu inizialmente assolto sia in primo grado nel 2009 sia in appello nel 2011; nel 2013 la Cassazione annullò l’assoluzione e dispose un nuovo processo. Nel secondo appello del 2014 fu condannato a 24 anni per omicidio volontario, e la Cassazione confermò la sentenza l’anno successivo; la pena fu ridotta a 16 anni di detenzione grazie al rito abbreviato.



Da gennaio 2015 è detenuto e, a maggio 2025, ha scontato circa dieci anni di carcere. Ha ottenuto l’accesso al regime di semilibertà a partire dall’11 aprile 2025, con primo giorno effettivo fuori dal carcere il 28 aprile. Prevista dall’articolo 48 dell’Ordinamento Penitenziario, la semilibertà consente al detenuto di trascorrere parte della giornata all’esterno dell’istituto per svolgere attività lavorative o formative, utili al reinserimento nella società. Nel caso di Stasi, ciò significa che ogni giorno esce dal carcere di Bollate e vi fa ritorno la sera, seguendo un programma autorizzato dal magistrato di sorveglianza. Si tratta di una misura che non modifica la condanna definitiva, ma segna l’ingresso in una nuova fase della detenzione.



Il caso, che sembrava chiuso, ha conosciuto un nuovo scossone con la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia, che ha disposto accertamenti genetici su nuove tracce rinvenute sulla scena del crimine: l'unico nuovo indagato di questo filone è per il momento Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima. Anche se è già noto che di errori nelle indagini ne furono fatti e diversi, l’ipotesi di una revisione del processo e di un eventuale scagionamento di Stasi resta, ancora tutta da verificare. Il suo stesso difensore, l'avvocato Antonio De Rensis, prende con le pinze uno scenario di questo genere: "Vogliamo osservare questa indagine - ha detto - perché proprio il rispetto che abbiamo per chi sta indagando ci fa mettere l'ipotesi di un'eventuale revisione in secondo piano".



L’avvocato Giandomenico Caiazza, già presidente dell’Unione delle Camere penali italiane, auspica che gli estremi per aprire l’iter di revisione siano solidi: "Naturalmente nessuno di noi lo sa con certezza, ma mi pare difficile che un procuratore della Repubblica si svegli una mattina e decida di riaprire il caso Garlasco senza avere qualcosa in mano. Per far ripartire un’indagine su una sentenza definitiva servono elementi nuovi, concreti, anche se magari non ancora utilizzabili processualmente. Mi auguro che la Procura si sia mossa con basi solide".



Allo stesso modo, anche i calcoli sull’eventuale riparazione che lo Stato potrebbe riconoscergli restano ipotesi teoriche, subordinate a un’eventuale revisione e assoluzione. Stasi si candida a diventare un nuovo Enzo Tortora insomma? Non secondo l’avvocato Caiazza, che fu tra i difensori proprio del conduttore televisivo: “Il parallelismo regge fino a un certo punto: Tortora fu assolto in appello, la giustizia raddrizzò la rotta prima della condanna definitiva. Se Stasi venisse assolto dopo aver scontato una pena, sarebbe qualcosa di molto più grave: lì sì che parleremmo di un vero errore giudiziario, di quelli che sconfessano completamente lo Stato. Un caso simbolo, sì, ma forse perfino più inquietante."