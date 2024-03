Innocente in carcere per 32 anni, l'ex pastore Zuncheddu risarcito con 30mila euro per le celle strette

L'ex pastore il 4 aprile 2016 aveva presentato una richiesta di risarcimento per le condizioni e il trattamento subiti a partire dal 28 febbraio 1990, sia nel carcere di Buoncammino, a Cagliari (ora chiuso), che in quello nuorese di Badu 'e Carros.

Richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione

I giudici della Sorveglianza hanno ritenuto il reclamo infondato, basandosi sulle pronunce della Corte Europea per i diritti dell'uomo che hanno stabilito come la vivibilità di ciascun recluso debba essere calcolata tra i tre e i quattro mq a testa. Nel frattempo l'avvocato di Zuncheddu sta attendendo che scadano i 90 giorni, il 26 aprile prossimo, per il deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione di Roma. Poi scatteranno 45 giorni per un'eventuale impugnazione e quindi dai primi di giugno Zuncheddu avrà due anni per presentare una seconda richiesta di risarcimento allo Stato, stavolta per l'ingiusta detenzione durata 32 anni, passanti in carcere da innocente, come è emerso nel processo di revisione.