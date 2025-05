Da Tortora a Zuncheddu, gli errori giudiziari più clamorosi degli ultimi 30 anni: ecco quanto ci sono costati

I figli di De Sario, in un momento di chiarezza e coraggio, ritrattarono le accuse iniziali, ammettendo che quanto dichiarato in precedenza non corrispondeva al vero e di essere stati convinti dalla madre a rendere quelle dichiarazioni. Questa clamorosa ammissione diede il via a un processo di revisione. Al termine di un lungo e sofferto iter, la Corte d’Appello di Perugia cancellò la condanna a carico di De Sario. L'uomo fu assolto con la formula "il fatto non sussiste", e i giudici ne disposero l'immediata scarcerazione. Per riparare al danno subito, il legale di De Sario aveva richiesto un indennizzo di 1,5 milioni di euro. La Corte d’Appello di Perugia ha invece stabilito un risarcimento di 400mila euro: oltre 250mila euro per i 1.068 giorni di ingiusta detenzione, a cui si aggiunse un 40% in più per le "infamanti accuse" subite. Una storia emblematica di come la verità possa emergere, seppur con un prezzo altissimo per chi la attende.