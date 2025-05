Garlasco, i genitori di Chiara Poggi in esclusiva a Tgcom24: "Convinti della colpevolezza di Stasi, su Sempio non c'è niente"

Madre: Anche se sapevo che sarebbe arrivato questo momento, adesso che è arrivato non posso fare a meno di pensare che lui pian pianino riprende la sua vita, mia figlia non la riprenderà più. Non mi è piaciuto leggere che tra le motivazioni per cui il giudice gli ha concesso la semilibertà ci sia che Stasi ha accettato la pena. Ma come si fa a dire che ha accettato la pena? Quando lui in 9 anni e qualche mese che ha fatto di carcere ha presentato un ricorso straordinario in Cassazione, due richieste di revisione, un altro ricorso in Cassazione contro la bocciatura della revisione, il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. E non solo. In tutto ne ha fatto sette.