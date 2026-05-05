Gruppo Arena e la filiera locale: la marca del distributore come politica industriale
Oltre 3.000 referenze, il 24% delle vendite e una linea dedicata che valorizza il patrimonio agroalimentare regionale: come Gruppo Arena fa crescere i produttori locali
Quando un consumatore siciliano prende dallo scaffale un pacco di pasta, un barattolo di passata di pomodoro o una bottiglia d'olio a marchio Terre di Arena, dietro a quel prodotto c'è qualcosa di più di una semplice scelta d'acquisto. C'è un'idea precisa di come la grande distribuzione possa diventare strumento di sviluppo industriale per il territorio. È la convinzione su cui Gruppo Arena ha costruito negli anni la propria strategia sulla Marca del Distributore, trasformandola da leva promozionale in leva identitaria e strategica.
Una MDD che vale il 24% delle vendite
I numeri raccontano la dimensione del progetto. La marca privata di Gruppo Arena oggi pesa circa il 24% delle vendite complessive, una quota superiore alla media nazionale del settore. Un risultato costruito su un portafoglio che conta oltre 3.000 referenze complessive sui canali Decò e SuperConveniente, articolato in segmenti diversi: dalla convenienza quotidiana al premium, dal benessere al biologico, dal free from alla filiera territoriale.
Oggi, sul canale Decò, l'assortimento è composto da circa 1.800 referenze a marchio Decò e Gastronauta (il brand premium). Per il canale SuperConveniente, il Gruppo dispone di circa 1.400 prodotti, con brand di fantasia, differenziati per merceologia.
Una scelta strategica che ha permesso all'azienda di costruire un rapporto diretto con il consumatore, di differenziarsi dai competitor sugli scaffali e di consolidare la fedeltà al marchio. Ma soprattutto, ha aperto le porte a un secondo livello di valore: quello industriale, sul tessuto produttivo territoriale.
In un contesto in cui la Marca del Distributore rappresenta sempre più una leva competitiva e identitaria, e non più soltanto uno strumento di prezzo, il Gruppo Arena ha sviluppato un modello capace di coniugare efficienza di scala e qualità garantita, attraverso una rete di fornitori locali e certificati.
All’interno di questa strategia, il format SuperConveniente rappresenta un asset fondamentale: un modello evoluto che presidia il mercato con precisione, attraverso prezzi allineati ai benchmark del discount e un portafoglio di marca privata strutturato su più livelli di posizionamento, dal convenience al premium.
Lo scouting dei produttori del territorio
Il principio guida è semplice: nello sviluppo della MDD, priorità ai produttori locali ogni volta che qualità, capacità produttiva e competitività lo consentono. Un approccio che si traduce in un costante lavoro di scouting sul territorio: l'azienda individua, seleziona e accompagna realtà produttive capaci di esprimere identità territoriale e potenziale di crescita, offrendo loro accesso al mercato, continuità commerciale e standard qualitativi evoluti.
Molte aziende agroalimentari locali hanno rafforzato la propria struttura produttiva proprio grazie al rapporto costruito con Gruppo Arena. Una dinamica che genera un doppio valore: rafforza l'economia regionale e porta sugli scaffali prodotti autentici, distintivi, con una storia da raccontare.
Terre di Arena: la firma siciliana sullo scaffale
Tra i progetti più rappresentativi di questa filosofia spicca Terre di Arena, la linea che valorizza produzioni 100% siciliane e il patrimonio agroalimentare regionale. Un progetto che interpreta l’identità dell’isola attraverso le sue eccellenze e che porta nelle case dei consumatori il lavoro di una filiera selezionata di produttori locali.
Oggi Terre di Arena è presente esclusivamente in Sicilia. In prospettiva di un’eventuale espansione del Gruppo in altre regioni italiane, il modello resterà invariato, fondato su produzioni e fornitori espressione autentica dei territori, interamente locali.
Una linea che funziona come vetrina della filiera corta e, al tempo stesso, come motore di consolidamento per quei produttori che, senza un partner distributivo solido, faticherebbero a raggiungere volumi di scala.
Filiera corta, sostenibilità, occupazione
Il perimetro del progetto va oltre il singolo prodotto. La scelta di privilegiare fornitori locali significa sostenere occupazione e investimenti, ridurre l'impatto logistico delle merci, consolidare filiere corte e più sostenibili. Significa, in altre parole, fare distribuzione e fare al tempo stesso politica industriale del territorio.
In un mercato in cui i grandi player della GDO tendono a centralizzare gli acquisti su piattaforme nazionali e internazionali, Gruppo Arena ha scelto la strada opposta: valorizzare la propria leadership regionale per rafforzare il tessuto produttivo dell’isola e trasformare la distribuzione in un’infrastruttura di sviluppo per il territorio.