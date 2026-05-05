Decò e SuperConveniente: le due insegne con cui Gruppo Arena presidia la Sicilia

Nel 2020, dall’alleanza tra Gruppo Arena e la campana Multicedi, è nata Decò Italia: una piattaforma autonoma per lo sviluppo nazionale del marchio e della Marca del Distributore. Un progetto che ha dato impulso alla crescita di Decò ben oltre i confini siciliani e che, dal 2020, ha guidato un significativo rafforzamento del prodotto a marchio Decò, con un costante ampliamento dell’assortimento e un rilevante incremento del numero di referenze.