Decò e SuperConveniente: le due insegne con cui Gruppo Arena presidia la Sicilia
Sei formati Decò per ogni contesto urbano e un format proprietario di convenienza che ha saputo contrastare il discount con un modello distintivo
Gruppo Arena © Ufficio stampa
Una rete di circa 190 punti vendita non si costruisce con un'unica formula. Per presidiare territori, quartieri e abitudini di consumo molto diversi tra loro, Gruppo Arena ha scelto da tempo una strategia multi-insegna: due brand complementari, ciascuno con un'identità precisa, capaci di rispondere a bisogni differenti senza sovrapporsi. Si chiamano Decò e SuperConveniente, e sono i due volti con cui l'azienda siciliana si presenta ogni giorno ai propri clienti.
Decò: sei formati per ogni contesto
Decò è l'insegna principale della rete e il volto più riconoscibile di Gruppo Arena. Un brand che coniuga prossimità e modernità, qualità e convenienza, con un'identità mediterranea che si traduce in eccellenza nei reparti freschissimi, profondità assortimentale e cura del servizio al cliente.
La forza del marchio sta nella capacità di declinarsi in sei formati diversi, ciascuno pensato per un contesto specifico: Iperstore Decò, Superstore Decò, Maxistore Decò, Supermercati Decò, Decò Local, Gourmet Decò e Decò Gourmet Experience.
Un'articolazione che permette al brand di interpretare con coerenza realtà urbane, paesi dell'entroterra, centri commerciali e zone turistiche, mantenendo sempre alta la qualità dello standard di servizio. Oggi Decò è l'insegna più amata dai consumatori siciliani, con una notorietà costruita anno dopo anno attraverso la cura dell'esperienza d'acquisto.
La svolta nazionale: Decò Italia
Nel 2020, dall’alleanza tra Gruppo Arena e la campana Multicedi, è nata Decò Italia: una piattaforma autonoma per lo sviluppo nazionale del marchio e della Marca del Distributore. Un progetto che ha dato impulso alla crescita di Decò ben oltre i confini siciliani e che, dal 2020, ha guidato un significativo rafforzamento del prodotto a marchio Decò, con un costante ampliamento dell’assortimento e un rilevante incremento del numero di referenze.
All’interno di questo percorso si inserisce anche il lancio di Gastronauta, brand premium pensato per dare maggiore profondità alla scala prezzi e conquistare il consumatore con una proposta alimentare di alta qualità a prezzo accessibile.
SuperConveniente: la risposta al discount
Diverso il posizionamento di SuperConveniente. Nato oltre dieci anni fa per rispondere alla crescente domanda di risparmio delle famiglie, il format ha costruito nel tempo una propria identità distinta: non è un discount tradizionale, ma un supermercato evoluto fondato su convenienza reale e qualità percepita.
Con 40 punti vendita, SuperConveniente rappresenta una vera e propria case history nazionale: un modello proprietario capace di contrastare i player del discount mantenendo centralità dei reparti freschi – ortofrutta, macelleria, gastronomia, panetteria – assortimento ampio, area non food dedicata e spazi per grandi formati destinati anche al canale Ho.Re.Ca.
Il linguaggio dell'insegna è moderno, semplice, inclusivo. La promessa al cliente è duplice: prezzi competitivi e una qualità di servizio non sacrificata sull'altare della pura convenienza. Una strategia che ha permesso a Gruppo Arena di intercettare quote di mercato in un segmento sempre più affollato dai grandi player internazionali del discount.
Due insegne, due posizionamenti, due risposte distinte allo stesso obiettivo: stare accanto al consumatore siciliano qualunque sia la sua esigenza del momento.