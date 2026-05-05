Cinquant'anni di Fratelli Arena: dal Jolly Market di Valguarnera al leader della GDO siciliana
Era il 14 gennaio 1976 quando Gioachino e Cristofero Arena fondarono la società che oggi conta circa 190 punti vendita, 4.000 collaboratori e 1,5 miliardi di fatturato
Gruppo Arena © Ufficio stampa
Cinquant'anni fa, in un piccolo paese dell'entroterra siciliano, due fratelli firmavano l'atto costitutivo di una società che avrebbe cambiato il volto della distribuzione organizzata in Sicilia. Era il 14 gennaio 1976, e Gioachino e Cristofero Arena – per tutti, nel loro paese, "Totò" – mettevano nero su bianco la nascita della Fratelli Arena Srl. Pochi mesi dopo, il 10 maggio dello stesso anno, in via Sant'Elena a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, apriva il primo supermercato del paese: il Jolly Market.
Da quel piccolo punto vendita prendeva forma quella che oggi è la prima realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia: Gruppo Arena, con circa 190 punti vendita dirette e oltre 4.000 collaboratori, oltre 10.000 persone coinvolte nell'indotto e un fatturato di 1,5 miliardi di euro.
Le radici: la prima licenza del 1922
L'avventura imprenditoriale della famiglia, però, comincia molto prima. È il 19 gennaio 1922 quando, a Valguarnera, il bisnonno Cristofero Sberna ottiene la prima licenza commerciale: "mestiere di mediatore di generi alimentari di prima necessità". Da quella piccola impresa di mediazione, condotta tra le campagne ennesi, prende forma un percorso lungo ormai oltre cento anni. Sarà la generazione di Gioachino e Totò a compiere il salto industriale.
Le tappe della crescita
Quando nel 1976 i due fratelli aprono il Jolly Market, in provincia di Enna nessuno aveva ancora visto un supermercato moderno. Pochi anni dopo, nel 1986, arriva la svolta nazionale: la firma del contratto di affiliazione con Standa, di cui i fratelli diventano licenziatari unici per l'intera provincia.
Nel 1996 la Fratelli Arena entra nel Gruppo VéGé, prima centrale d'acquisto nata in Italia. Nel 1998 apre il polo logistico di Dittaino, nel cuore della Sicilia. Nel 2013 viene firmato l'accordo con la campana Multicedi per il marchio Decò, oggi insegna principale della rete. Nel 2015 si compie il passaggio generazionale: alla guida operativa va Giovanni Arena, classe 1978, figlio di Cristofero, affiancato dai cugini e dalle sorelle.
Il presente del Gruppo Arena
Oggi Gruppo Arena è guidato dal Cavaliere del Lavoro Giovanni Arena, Amministratore Delegato e Presidente nazionale di Gruppo VéGé. La rete si articola sulle insegne Decò e SuperConveniente. Nel 2022, in concomitanza con il centenario della famiglia, è stata costituita la Fondazione Gruppo Arena, dedicata alla memoria di Gioachino, scomparso nel 2021.
Cinquant'anni dopo quella firma del 14 gennaio 1976, la piccola società di Valguarnera è diventata una piattaforma economica che genera valore per migliaia di stakeholder e contribuisce in modo strutturale all'economia regionale.