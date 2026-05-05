Cinquant'anni di Fratelli Arena: dal Jolly Market di Valguarnera al leader della GDO siciliana

Oggi Gruppo Arena è guidato dal Cavaliere del Lavoro Giovanni Arena, Amministratore Delegato e Presidente nazionale di Gruppo VéGé. La rete si articola sulle insegne Decò e SuperConveniente. Nel 2022, in concomitanza con il centenario della famiglia, è stata costituita la Fondazione Gruppo Arena, dedicata alla memoria di Gioachino, scomparso nel 2021.

Cinquant'anni dopo quella firma del 14 gennaio 1976, la piccola società di Valguarnera è diventata una piattaforma economica che genera valore per migliaia di stakeholder e contribuisce in modo strutturale all'economia regionale.