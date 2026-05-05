Gruppo Arena, il piano industriale 2026-2028: produttività record e investimenti per 190 milioni

A confermare la solidità del percorso è anche il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti, che ha sottoscritto un accordo per supportare gli investimenti del Gruppo in Sicilia su logistica e nuove aperture. Sul fronte della gestione finanziaria, l'azienda ha adottato la piattaforma di Supply Chain Finance FinDynamic, scelta strategica per garantire continuità di pagamenti ai fornitori e sostenere la filiera nei momenti di tensione sui mercati.