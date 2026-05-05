Giovanni Arena, il Cavaliere del Lavoro che guida la prima realtà della GDO siciliana
Amministratore Delegato di Gruppo Arena e Presidente nazionale di Gruppo VéGé, ha ricevuto l'onorificenza dal Presidente Mattarella nell'ottobre 2024
Gruppo Arena © Ufficio stampa
Nell'ottobre 2024, al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Giovanni Arena il titolo di Cavaliere del Lavoro. Una delle più alte onorificenze italiane, riservata ogni anno a un numero ristretto di imprenditori che si sono distinti per merito, visione e contributo all'economia del Paese. Per il quarantaseienne Amministratore Delegato di Gruppo Arena, è il riconoscimento ufficiale di un percorso che ha portato la prima realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia ai vertici nazionali del settore.
Una formazione interna all'azienda
Nato nel 1978 a Valguarnera Caropepe, Giovanni Arena rappresenta la quarta generazione della famiglia imprenditoriale fondata oltre un secolo fa. Il suo percorso professionale comincia presto, all'interno dell'azienda di famiglia, dove inizia ad affiancare il padre Cristofero – per tutti "Totò" – e lo zio Gioachino subito dopo il diploma. Il primo apprendistato è sul campo: i punti vendita, i clienti, i fornitori, i rappresentanti, i direttori di filiale. È in quegli anni che matura quella conoscenza diretta del mestiere che ne caratterizzerà lo stile manageriale.
Dopo aver lavorato nelle aree vendite, sviluppo commerciale e marketing, nel 2009 assume la guida operativa del Gruppo. Nel 2015, con il passaggio generazionale, viene formalizzato il suo ruolo di Direttore Generale, affiancato dai cugini e dalle sorelle nella governance familiare.
Gli anni della grande espansione
Sotto la sua direzione, Gruppo Arena ha consolidato la leadership in Sicilia e ha accelerato gli investimenti su più fronti: rete vendita, logistica, sostenibilità, trasformazione digitale, sviluppo multi-insegna. Le acquisizioni del biennio 2019-2020 – tra cui i punti vendita siciliani del Gruppo Sma Auchan – hanno portato la rete a circa 190 punti vendita e fatto superare per la prima volta il miliardo di euro di fatturato alle casse.
Il ruolo nazionale: la presidenza di VéGé
Nel 2021 Giovanni Arena è stato eletto Presidente nazionale di Gruppo VéGé, prima centrale d'acquisto nata in Italia. Una nomina che lo ha proiettato nel dibattito nazionale sull'evoluzione del retail e dei consumi, e che ha rafforzato il ruolo della Sicilia all'interno della grande distribuzione italiana. Tra le altre cariche, ricopre quella di Consigliere della Banca d'Italia – Filiale di Catania ed è tra i promotori del progetto Decò Italia, nato nel 2020 dall'alleanza con la campana Multicedi.
Una leadership riconosciuta
L'onorificenza al Quirinale non è l'unico riconoscimento del 2024. Nello stesso anno Giovanni Arena è stato insignito del Premio Telamone per l'eccellenza imprenditoriale siciliana, e nel 2025 è entrato nella diciottesima posizione della classifica dei cento siciliani più influenti.
Il suo stile di leadership viene descritto come una combinazione di pragmatismo e visione, capacità decisionale e ascolto, fedeltà alle origini e apertura all'innovazione. Un modello che unisce la tradizione familiare di un'impresa nata cent'anni fa nell'entroterra ennese con la cultura manageriale richiesta da un Gruppo che oggi conta 4.000 collaboratori e oltre un miliardo e mezzo di fatturato.