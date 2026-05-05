Giovanni Arena, il Cavaliere del Lavoro che guida la prima realtà della GDO siciliana

Nel 2021 Giovanni Arena è stato eletto Presidente nazionale di Gruppo VéGé, prima centrale d'acquisto nata in Italia. Una nomina che lo ha proiettato nel dibattito nazionale sull'evoluzione del retail e dei consumi, e che ha rafforzato il ruolo della Sicilia all'interno della grande distribuzione italiana. Tra le altre cariche, ricopre quella di Consigliere della Banca d'Italia – Filiale di Catania ed è tra i promotori del progetto Decò Italia, nato nel 2020 dall'alleanza con la campana Multicedi.