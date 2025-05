Garlasco, Nordio: "Nessuna conseguenza per i magistrati della vecchia inchiesta"

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio non ci saranno conseguenze per i magistrati della vecchia inchiesta sul delitto di Garlasco. "No, assolutamente", risponde il ministro a precisa domanda, intervenendo su Retequattro a Zona Bianca. "La responsabilità si può avere solo se il magistrato non conosce la legge o dimostra di non conoscere le carte. Per questo, per tutti i processi esiste nei Paesi democratici un doppio o triplo grado di giurisdizione - aggiunge il Guardasigilli -. Si presume infatti che la sentenza possa essere sbagliata".