Garlasco, è l'ex poliziotto Armando Palmegiani il nuovo consulente di Sempio | Ma negli ultimi mesi diceva: "Sulle unghie di Chiara c'è il Dna di Andrea"

È Armando Palmegiani, l'ex commissario capo della Polizia di Stato, che ha lavorato per 30 anni alla Scientifica, andato in pensione a febbraio, il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, e che prende il posto di Luciano Garofano, l'ex comandante del Ris che ha lasciato l'incarico per divergenze con i difensori. "Gli elementi a carico di Andrea Sempio mi hanno da sempre lasciato molto perplesso, ritengo che non siano solidi e per questo ho accettato questa sfida", ha spiegato Palmegiani anche se, negli ultimi mesi, in diverse occasione aveva espresso idee in qualche modo a favore della procura e, quindi, "contro" Andrea Sempio. In alcuni video, infatti, sosteneva che sotto le unghie di Chiara vi fosse il Dna del suo assistito, anche se sottolineava la necessità di dover aspettare analisi e perizie per confermare le sue ipotesi.