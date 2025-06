Garlasco, colpo di scena sul luogo del delitto: scoperta un'impronta mai repertata

Un elemento mai preso in esame nei precedenti rilievi potrebbe riaprire nuovi scenari sul delitto di Garlasco. Sul primo gradino della scala della villetta dove, il 13 agosto 2007, venne ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi, è emersa una traccia nel sangue che potrebbe corrispondere all'impronta di una scarpa. La Procura di Pavia, che da tempo ha aperto un nuovo filone d’indagine, ritiene che quella mattina possano essere stati presenti più assassini. Per questo è indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio in concorso, mentre gli inquirenti sono alla ricerca di eventuali complici.