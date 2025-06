Garlasco, il legale di Alberto Stasi: "Chiara Poggi ragazza esemplare"

"Quando la povera Chiara ha fatto quelle ricerche i fatti erano già in essere - prosegue De Rensis - Chiara è stata una ragazza esemplare, bravissima e serissima. Oggi la pista investigativa si sta rafforzando non si sta indebolendo, credo che potrebbero esserci nel prossimo futuro ulteriori sviluppi. Chi sta portando avanti le nuove indagini, come l'accertamento fatto a casa Poggi, sono i migliori esperti del RIS italiano e potrebbero ridisegnare completamente l'aggressione in base ai nuovi studi riferiti alla mappatura del sangue della casa" conclude l'avvocato Antonio De Rensis.