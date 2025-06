Garlasco, il padre di Andrea Sempio: "Persecuzione vigliacca"

Intervistato a "Quarto Grado" Giuseppe Sempio commenta gli ultimi sviluppi sull'indagine a carico del figlio Andrea, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco (Pavia) nell'estate del 2007. "Non so come la famiglia Poggi riesca a reggere le tonnellate di fango, qui dobbiamo essere forti in due", spiega.