Garlasco, l'avvocato Cataliotti dopo il summit di Roma: "14 punti di contatto, il più razionale è il telecomando"

Al programma di Canale 5, Cataliotti torna sui punti di contatto dopo la discussa perizia della genetista Denise Albani: "Il più evidente e razionale di tutti è il telecomando della televisione - ha spiegato l'avvocato - e o le manopole del display. Il telecomando della TV venne utilizzato da Chiara Poggi proprio la mattina dell'omicidio per accendere la televisione. Ed è lo stesso telecomando con cui si accendeva il display per giocare ai videogiochi, quelli che usavano Marco Poggi e Andrea Sempio. A me sembra terribilmente semplice. E non venitemi a dire 'perché era su due mani', perché non è vero: lo esclude Albani, intorno a pagina 60, in una nota a piè di pagina. Lo abbiamo visto prima".