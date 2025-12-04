Delitto di Garlasco, la nuova perizia: "Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con la famiglia Sempio ma risultato non affidabile"

Nuovi sviluppo nell'indagine sul delitto di Garlasco. La nuova perizia, depositata nell'incidente probatorio, indica che il profilo genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi risulta compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio. Tuttavia, gli esperti precisano che non è stato possibile individuare con certezza un singolo soggetto. Dai calcoli biostatistici emerge infatti un "supporto moderatamente forte/forte e moderato" alla compatibilità genetica, ma la relazione chiarisce che il risultato non consente di stabilire un'identificazione individuale. La genetista Denise Albani, autrice dell'analisi, parla di "aplotipo misti parziali", spiegando che la quantità e le condizioni del materiale biologico disponibile non hanno permesso di raggiungere un esito considerato "certamente affidabile".