Garlasco, Lovati sulle foto di Sempio il giorno del delitto: "Confermano il racconto"

A "Mattino Cinque" il legale: "La chiamata non fatta a Marco Poggi momento di discrezione"
© Da video
A "Mattino Cinque" Federica Panicucci chiede in diretta a Massimo Lovati qual è la sua idea riguardo la mancata chiamata a Marco Poggi da parte di Andrea Sempio, e cosa pensa delle foto che lo ritraggono fuori la villetta di Garlasco il pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Le immagini che sono state ritrovate da una youtuber e acquisite nelle indagini a Pavia, documentano il momento in cui Sempio, anche assieme al padre, si presentò davanti a casa Poggi mentre nell'abitazione stavano già lavorando da ore i carabinieri.
"Premetto che condivido pienamente quanto detto dalla dottoressa Longo, per me le foto di Sempio se non sono irrilevanti sono rilevanti solamente perché confermano il racconto di Andrea" ha spiegato il legale. "Per quanto concerne il motivo per cui Andrea Sempio non ha chiamato Marco Poggi potrebbe essere anche una discrezione. Un momento di discrezione da parte sua" ha concluso l’avvocato Lovati.