Garlasco, Lovati sulle foto di Sempio il giorno del delitto: "Confermano il racconto"

"Premetto che condivido pienamente quanto detto dalla dottoressa Longo, per me le foto di Sempio se non sono irrilevanti sono rilevanti solamente perché confermano il racconto di Andrea" ha spiegato il legale. "Per quanto concerne il motivo per cui Andrea Sempio non ha chiamato Marco Poggi potrebbe essere anche una discrezione. Un momento di discrezione da parte sua" ha concluso l’avvocato Lovati.