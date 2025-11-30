Delitto di Garlasco, 48 ore di chiamate "anomale" riaprono i dubbi su Andrea Sempio

Oggi sotto indagine ci sono l'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Secondo gli inquirenti, dietro il vortice di contatti si celerebbe una presunta dazione in denaro - tra i 20 e i 30mila euro - collegata alla rapida archiviazione della posizione del giovane. A insospettire i magistrati non è solo il volume dei contatti, ma soprattutto la loro tempistica: avvengono quando, formalmente, non vi erano avvisi da notificare né ragioni procedurali per un dialogo così diretto fra un investigatore e un indagato per omicidio.