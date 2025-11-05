Delitto di Garlasco, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti voleva arrestare Andrea Sempio poi archiviò il caso

La notizia è stata portata alla luce dalla rivista Panorama, che punta i riflettori su un documento datato 23 febbraio 2017, in cui l'ex pm chiedeva "l'autorizzazione al ritardato deposito della documentazione relativa alle operazioni di intercettazione telefonica". Nell'atto ufficiale Venditti spiegava la necessità di rinviare il deposito delle intercettazioni su Sempio e sui suoi familiari "per non compromettere il prosieguo delle indagini" e per consentire agli inquirenti di completare "le richieste di misura coercitiva a carico degli indagati".

