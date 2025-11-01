Garlasco, tre mesi di tempo per le analisi di telefoni e pc di Venditti e il padre di Sempio

L'esperto di informatica forense Matteo Ghigo, che ha già svolto perizie e consulenze per Tribunali e Procure nonché corsi per gli investigatori del Ros, e che ha sviluppato software per il "recupero dei file cancellati e analisi mail" e l'acquisizione in modalità forensi di "conversazioni WhatsApp e Telegram", inizierà alle 15 di lunedì 3 novembre l'attività di estrazione della copia forense per riversare i dati, garantendone "l'integrità", in una "copia-mezzo". Quanto estratto verrà consegnato fra 45 giorni agli investigatori coordinati dalla pm di Brescia Claudia Moregola e dal procuratore Francesco Prete.