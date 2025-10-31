Garlasco, guardia di finanza di Brescia: "Versamenti occulti dal padre di Sempio, ma non ai legali"

Durante l'interrogatorio, Giuseppe Sempio ha ribadito di aver scritto quella frase come semplice stima dei costi legali previsti in famiglia, negando qualsiasi pagamento illecito. "Pensavamo comunque di arrivare all’archiviazione – avrebbe dichiarato – e la cifra si riferiva alla spesa che ritenevamo probabile". L'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio, ha invitato alla prudenza: "L'iscrizione del padre è un atto dovuto, ma se il pizzino fosse l’unico elemento a suo carico sarebbe poco probante. Quel foglio è poco più del nulla". Nonostante ciò, la Procura di Brescia ha deciso di approfondire il caso, affidando a un consulente tecnico torinese, Matteo Ghigo, l'incarico di effettuare copie forensi di tutti i dispositivi sequestrati, comprese le eventuali tracce di dati cancellati.

