Delitto di Garlasco, nuove analisi a Roma per Andrea Sempio | Il legale: "È tranquillo ma le notizie false fanno male"

L'avvocato Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti assiste Andrea Sempio, ha descritto il suo cliente come "tranquillo e collaborativo", pur riconoscendo la difficoltà del momento. "Andrea è tranquillo per un verso perché, essendo innocente, dice 'più indagheranno e più capiranno che sono innocente', però è innegabile che ci sia molto autocontrollo. D'altronde non può fare diversamente, le cose si affrontano un passo per volta", ma "l'80% delle cose delle notizie mediatiche che escono, non spiegate, travisate o addirittura notizie inventate, quelle sì, quelle fanno molto male ad Andrea anche per la ripercussione che hanno sui genitori", ha sottolineato la legale, parlando a margine di una serie di esami di parte e analisi con i consulenti di parte per l'incidente probatorio.